В Харькове разоблачили работника РТЦК, который снимал с розыска уклонистов

Должностное лицо РТЦК безосновательно отменяло нарушения воинского учета без привлечения лиц к административной ответственности.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении оператору мобилизационного отделения Харьковского районного ТЦК и СП.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, военнослужащий, имея доступ к ИКС «Оберег», умышленно и без правовых оснований вносил изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Правоохранители установили, что 02.07.2025 он использовал собственный электронный ключ доступа и безосновательно снял с розыска военнообязанного 1997 года рождения, достоверно зная, что последний не был доставлен в ТЦК, а в дальнейшем в течение июля 2025 года повторно совершил аналогичные действия в отношении еще трех лиц.

В каждом случае он безосновательно отменял нарушения воинского учета без привлечения лиц к административной ответственности.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней.

