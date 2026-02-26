  1. В Украине

В Харькове разоблачили работника РТЦК, который снимал с розыска уклонистов

07:54, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Должностное лицо РТЦК безосновательно отменяло нарушения воинского учета без привлечения лиц к административной ответственности.
В Харькове разоблачили работника РТЦК, который снимал с розыска уклонистов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении оператору мобилизационного отделения Харьковского районного ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, военнослужащий, имея доступ к ИКС «Оберег», умышленно и без правовых оснований вносил изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Правоохранители установили, что 02.07.2025 он использовал собственный электронный ключ доступа и безосновательно снял с розыска военнообязанного 1997 года рождения, достоверно зная, что последний не был доставлен в ТЦК, а в дальнейшем в течение июля 2025 года повторно совершил аналогичные действия в отношении еще трех лиц.

В каждом случае он безосновательно отменял нарушения воинского учета без привлечения лиц к административной ответственности.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]