У Харкові викрили працівника РТЦК, який знімав з розшуку ухилянтів

Посадовець РТЦК безпідставно скасовував порушення військового обліку без притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру оператору мобілізаційного відділення Харківського районного ТЦК та СП.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, військовослужбовець, маючи доступ до ІКС «Оберіг», умисно та без правових підстав вносив зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Правоохоронці встановили, що 02.07.2025 він використав власний електронний ключ доступу та безпідставно зняв з розшуку військовозобов’язаного 1997 року народження, достовірно знаючи, що останній не був доставлений до ТЦК, а в подальшому протягом липня 2025 року повторно вчинив аналогічні дії щодо ще трьох осіб.

У кожному випадку він безпідставно скасовував порушення військового обліку без притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України — несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

