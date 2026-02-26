  1. В Україні

У Харкові викрили працівника РТЦК, який знімав з розшуку ухилянтів

07:54, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовець РТЦК безпідставно скасовував порушення військового обліку без притягнення осіб до адміністративної відповідальності.
У Харкові викрили працівника РТЦК, який знімав з розшуку ухилянтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру оператору мобілізаційного відділення Харківського районного ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, військовослужбовець, маючи доступ до ІКС «Оберіг», умисно та без правових підстав вносив зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Правоохоронці встановили, що 02.07.2025 він використав власний електронний ключ доступу та безпідставно зняв з розшуку військовозобов’язаного 1997 року народження, достовірно знаючи, що останній не був доставлений до ТЦК, а в подальшому протягом липня 2025 року повторно вчинив аналогічні дії щодо ще трьох осіб.

У кожному випадку він безпідставно скасовував порушення військового обліку без притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України — несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]