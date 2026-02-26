  1. В Украине

Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами – зафиксированы разрушения в 3 районах

08:12, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В трех районах зафиксированы повреждения и пожары, пострадавших нет.
Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами – зафиксированы разрушения в 3 районах
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские войска нанесли удар по Киеву ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в нескольких районах столицы зафиксированы последствия атаки.

В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожара не произошло, пострадавших не выявлено.

В Голосеевском районе из-за падения обломков возник пожар в гаражах. Возгорание локализовали.

В Печерском районе произошло возгорание в двухэтажном жилом доме на территории частной усадьбы. Пожар ликвидировали.

В ГСЧС сообщили, что все возгорания уже ликвидированы. На данный момент информации о пострадавших нет, однако данные могут уточняться.

Фото: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Киев Украина война обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работодателей обяжут учитывать пожелания работников с инвалидностью при трудоустройстве

Комитет поддержал законопроект о механизме разумного приспособления для лиц с инвалидностью.

Оружие для самозащиты и запрет на двойной учет рецидива: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор практики за январь 2026 года, где поставил точку в спорах о фиксации обысков, квалификации госизмены и судьбе пособников без исполнителей.

В проекте нового ГК могут вернуть запрет на развод во время беременности

В новой редакции Гражданского кодекса Украины могут восстановить норму, устанавливающую ограничение на расторжение брака в период беременности.

Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]