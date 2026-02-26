Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами – зафиксированы разрушения в 3 районах

В трех районах зафиксированы повреждения и пожары, пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удар по Киеву ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в нескольких районах столицы зафиксированы последствия атаки.

В Дарницком районе в результате падения обломков взрывной волной повреждены окна и двери квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожара не произошло, пострадавших не выявлено.

В Голосеевском районе из-за падения обломков возник пожар в гаражах. Возгорание локализовали.

В Печерском районе произошло возгорание в двухэтажном жилом доме на территории частной усадьбы. Пожар ликвидировали.

В ГСЧС сообщили, что все возгорания уже ликвидированы. На данный момент информации о пострадавших нет, однако данные могут уточняться.

