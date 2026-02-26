  1. В Україні

Росія атакувала Київ дронами та балістикою – зафіксовано руйнування у 3 районах

08:12, 26 лютого 2026
У трьох районах зафіксовані пошкодження та пожежі, постраждалих немає.
Фото: ДСНС
Російські війська завдали удару по Києву ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у кількох районах столиці зафіксовані наслідки атаки.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері квартири на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Пожежі не сталося, постраждалих не виявлено.

У Голосіївському районі через падіння уламків виникла пожежа в гаражах. Загоряння локалізували.

У Печерському районі сталося займання у двоповерховому житловому будинку на території приватної садиби. Пожежу ліквідували.

У ДСНС повідомили, що всі загоряння вже ліквідовані. Наразі інформації про постраждалих немає, однак дані можуть уточнюватися.

Фото: ДСНС

росія Київ Україна війна обстріл

