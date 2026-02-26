Росія атакувала Київ дронами та балістикою – зафіксовано руйнування у 3 районах

У трьох районах зафіксовані пошкодження та пожежі, постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські війська завдали удару по Києву ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у кількох районах столиці зафіксовані наслідки атаки.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків вибуховою хвилею пошкоджено вікна та двері квартири на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Пожежі не сталося, постраждалих не виявлено.

У Голосіївському районі через падіння уламків виникла пожежа в гаражах. Загоряння локалізували.

У Печерському районі сталося займання у двоповерховому житловому будинку на території приватної садиби. Пожежу ліквідували.

У ДСНС повідомили, що всі загоряння вже ліквідовані. Наразі інформації про постраждалих немає, однак дані можуть уточнюватися.

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.