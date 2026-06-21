Почему школьные учебники печатают без тендеров: в МОН объяснили правила закупок

Кто выбирает издательства для школьных учебников и почему государство не проводит тендеры.

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Закупка школьных учебников за государственные средства традиционно вызывает немало вопросов относительно того, как выбирают издательства, почему цены на разные издания отличаются и почему печать осуществляется без открытых торгов.

В Министерстве образования и науки объяснили, что процесс обеспечения школ учебниками регламентирован законодательством и состоит из ряда обязательных этапов — от экспертизы и конкурсного отбора до печати и доставки книг в учебные заведения.

При этом ключевую роль в выборе издательства играет авторское право, а стоимость каждого экземпляра зависит прежде всего от тиража и структуры расходов на его создание.

Как государство закупает учебники для школ

Закупку учебников за бюджетные средства осуществляет Институт модернизации содержания образования (ИМСО) — государственное научное учреждение, относящееся к сфере управления Министерства образования и науки Украины.

Для каждого учебника автор самостоятельно определяет издательство в соответствии с законодательством об авторском праве. В то же время цена одного экземпляра зависит от тиража: чем меньше печатается книг, тем выше себестоимость каждого экземпляра.

Какой путь проходит учебник перед печатью

Перед тем как учебник будет издан за средства государственного бюджета, он проходит несколько обязательных этапов. В частности, речь идет об определении потребности в учебной литературе, проведении экспертизы и апробации, получении грифа МОН, конкурсном отборе, выборе учителями, утверждении результатов, печати и доставке в учебные заведения.

Такой порядок предусмотрен постановлением Кабинета Министров от 23 января 2019 года №41.

В МОН подчеркивают, что государство финансирует издание учебников, однако выбор конкретных учебных материалов осуществляют учителя, которые непосредственно используют их во время образовательного процесса.

Почему издательство выбирает автор

Учебник является объектом авторского права. В соответствии с законами Украины «Об издательском деле» и «Об авторском праве и смежных правах» автор имеет право самостоятельно определять издательство, которое будет издавать его произведение.

Именно поэтому ИМСО не выбирает издателя по собственному усмотрению. Право издавать учебник подтверждается свидетельством о регистрации авторского права и авторским договором между автором и издательством.

Почему учебники закупают без открытых торгов

Поскольку право на издание конкретного учебника принадлежит только одному издательству, договоры на печать заключаются без проведения открытых торгов.

Такая возможность предусмотрена пунктом 13 Особенностей осуществления публичных закупок, утвержденных постановлением Кабинета Министров от 12 октября 2022 года №1178. Норма применяется в случаях, когда услуги может предоставить только один субъект хозяйствования из-за необходимости защиты прав интеллектуальной собственности.

Перечень учебников, которые будут печататься за государственные средства в 2026 году, утвержден приказом Министерства образования и науки от 28 апреля 2026 года №702.

В ведомстве также отмечают, что закупки проводятся в сжатые сроки, поскольку все учебники необходимо напечатать и доставить в школы до 1 сентября 2026 года.

Из чего складывается цена учебника

Стоимость учебника, определенная паспортом бюджетной программы на 2026 год, формируется из нескольких составляющих.

В нее входят:

расходы на материалы — бумагу, картон, пленку и другие компоненты по среднерыночным ценам;

полиграфические услуги, стоимость которых зависит от технических возможностей типографии и сроков выполнения заказа;

авторское вознаграждение в размере 1,5 ставки роялти, что составляет 12 тысяч гривен за один авторский лист в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 18 января 2003 года №72;

издательские расходы, в частности аренда помещений и оборудования, коммунальные услуги, оплата труда работников и получение экспертных заключений;

рентабельность, которая не может превышать 5% себестоимости согласно постановлению Кабинета Министров от 19 февраля 2020 года №131.

Почему цена одного экземпляра зависит от тиража

Часть расходов на создание учебника является фиксированной и не зависит от количества напечатанных экземпляров. Речь прежде всего идет об авторском вознаграждении и отдельных издательских расходах.

При большом тираже эти средства распределяются между значительным количеством книг, что позволяет снизить стоимость одного экземпляра. Если же тираж небольшой, те же расходы приходятся на меньшее количество экземпляров, из-за чего цена каждой книги возрастает.

Где можно проверить информацию о закупках учебников

Калькуляции стоимости каждого учебника, договоры о закупке и обоснования к ним являются открытыми для общественности.

Ознакомиться с соответствующими документами можно в электронной системе публичных закупок Prozorro, где публикуются все данные о закупках учебников за государственные средства.

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