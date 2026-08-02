Штраф от ТЦК за не обновление данных в «Резерв+»: как заплатить 8 500 грн вместо 17 000 грн

В Минобороны пояснили, сколько времени дается на оплату и что ждет тех, кто проигнорирует решение ТЦК.

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Минобороны разъяснило, как работает новый сервис оплаты штрафов в приложении «Резерв+». Сейчас через него можно оплатить штраф за не обновление военно-учетных данных. В будущем перечень доступных категорий нарушений планируется расширить.

Какие нарушения уже можно оплатить

В Минобороны сообщили, что первая версия сервиса позволяет оплатить штраф за необновление военно-учетных данных до 16 июля 2024 года.

Впоследствии в приложении должны появиться и другие категории нарушений правил военного учета.

Как работает сервис

Для оплаты штрафа необходимо скачать приложение «Резерв+» и уточнить свои данные, если это еще не сделано.

После этого нужно перейти в раздел «Штрафы онлайн» и создать заявление о признании нарушения правил воинского учета, а именно неуточнения данных до 16 июля 2024 года.

В течение трех дней в приложении поступает решение территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего появляется возможность оплатить штраф.

Какова сумма штрафа

После получения решения ТЦК штраф можно оплатить в размере 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы.

На оплату предоставляется 20 дней.

Если штраф не будет уплачен в этот срок, придется уплатить полную сумму — 17 000 гривен.

В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма штрафа удваивается и составит 34 000 гривен.

Что происходит после оплаты

После уплаты штрафа красная отметка в приложении «Резерв+» исчезает.

В Минобороны отметили, что весь процесс обычно занимает около четырёх дней. Чтобы увидеть актуальный статус, после оплаты необходимо обновить военный документ в приложении «Резерв+».

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