Штраф от ТЦК за не обновление данных в «Резерв+»: как заплатить 8 500 грн вместо 17 000 грн
Минобороны разъяснило, как работает новый сервис оплаты штрафов в приложении «Резерв+». Сейчас через него можно оплатить штраф за не обновление военно-учетных данных. В будущем перечень доступных категорий нарушений планируется расширить.
Какие нарушения уже можно оплатить
В Минобороны сообщили, что первая версия сервиса позволяет оплатить штраф за необновление военно-учетных данных до 16 июля 2024 года.
Впоследствии в приложении должны появиться и другие категории нарушений правил военного учета.
Как работает сервис
Для оплаты штрафа необходимо скачать приложение «Резерв+» и уточнить свои данные, если это еще не сделано.
После этого нужно перейти в раздел «Штрафы онлайн» и создать заявление о признании нарушения правил воинского учета, а именно неуточнения данных до 16 июля 2024 года.
В течение трех дней в приложении поступает решение территориального центра комплектования и социальной поддержки, после чего появляется возможность оплатить штраф.
Какова сумма штрафа
После получения решения ТЦК штраф можно оплатить в размере 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы.
На оплату предоставляется 20 дней.
Если штраф не будет уплачен в этот срок, придется уплатить полную сумму — 17 000 гривен.
В случае неуплаты в течение следующих 20 дней сумма штрафа удваивается и составит 34 000 гривен.
Что происходит после оплаты
После уплаты штрафа красная отметка в приложении «Резерв+» исчезает.
В Минобороны отметили, что весь процесс обычно занимает около четырёх дней. Чтобы увидеть актуальный статус, после оплаты необходимо обновить военный документ в приложении «Резерв+».
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