Штраф від ТЦК за неоновлення даних у Резерв+: як заплатити 8 500 грн замість 17 000 грн

У Міноборони пояснили, скільки часу дають на оплату та що чекає на тих, хто проігнорує рішення ТЦК.

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Міноборони роз’яснило, як працює новий сервіс сплати штрафів у застосунку «Резерв+». Наразі через нього можна сплатити штраф за неоновлення військово-облікових даних. У майбутньому перелік доступних категорій порушень планують розширити.

Які порушення вже можна оплатити

У Міноборони повідомили, що перша версія сервісу дозволяє сплатити штраф за неоновлення військово-облікових даних до 16 липня 2024 року.

Згодом у застосунку мають з’явитися й інші категорії порушень правил військового обліку.

Як працює сервіс

Для сплати штрафу необхідно завантажити застосунок «Резерв+» та уточнити свої дані, якщо цього ще не зроблено.

Після цього потрібно перейти до розділу «Штрафи онлайн» і створити заяву про визнання порушення правил військового обліку, а саме неуточнення даних до 16 липня 2024 року.

Протягом трьох днів у застосунку надходить рішення територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого з’являється можливість сплатити штраф.

Яка сума штрафу

Після отримання рішення ТЦК штраф можна сплатити у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми.

На оплату надається 20 днів.

Якщо штраф не буде сплачено у цей строк, доведеться сплатити повну суму — 17 000 гривень.

У разі несплати протягом наступних 20 днів сума штрафу подвоюється і становитиме 34 000 гривень.

Що відбувається після оплати

Після сплати штрафу червона позначка у застосунку «Резерв+» зникає.

У Міноборони зазначили, що весь процес зазвичай триває близько чотирьох днів. Щоб побачити актуальний статус, після оплати необхідно оновити військовий документ у застосунку «Резерв+».

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