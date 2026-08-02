Чтобы мелкие проблемы со здоровьем не испортили отпуск, следует заранее собрать аптечку с необходимыми лекарствами и средствами первой помощи.

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Во время отпуска доступ к аптеке или медицинской помощи может быть ограничен, особенно если вы путешествуете за границу, в горы или на морское побережье. Именно поэтому стоит заранее собрать базовую аптечку, которая поможет справиться с наиболее распространенными проблемами со здоровьем.

Средства для обработки ран

Даже незначительные порезы или царапины требуют надлежащей обработки. Положите в аптечку антисептик, стерильные бинты, пластыри разных размеров, марлевые салфетки и эластичный бинт.

Жаропонижающие и обезболивающие препараты

В дороге могут понадобиться лекарства для снижения температуры и облегчения головной, зубной или мышечной боли. Важно брать именно те препараты, которые вам подходят и которыми вы уже пользовались ранее.

Лекарства от расстройств пищеварения

Смена воды, непривычная пища или переедание могут вызвать дискомфорт. Стоит иметь при себе средства от диареи, препараты для регидратации, сорбенты, лекарства от изжоги и ферментные препараты при необходимости.

Средства от аллергии

Даже если вы не страдаете аллергией постоянно, реакция может возникнуть на укусы насекомых, пыльцу или новые продукты. Антигистаминные препараты помогут быстро облегчить симптомы.

Защита от солнца и ожогов

Обязательно возьмите солнцезащитный крем с SPF не ниже 30–50, средство после загара или препарат для ухода за кожей после солнечных ожогов. Не забывайте регулярно обновлять защиту после купания.

Средства после укусов

Комары, клещи и другие насекомые могут испортить отдых. Репеллент поможет избежать укусов, а специальный гель или крем уменьшит зуд и раздражение.

Средства от простуды

Перепады температуры из-за кондиционеров, прохладные вечера или купание могут спровоцировать простуду. В аптечку можно положить средства для облегчения боли в горле, капли или спрей для носа.

Если вы постоянно принимаете какие-либо препараты, обязательно возьмите их с запасом на весь период путешествия. Также желательно иметь при себе копии рецептов, особенно если планируете поездку за границу.

Перед поездкой обязательно проверьте срок годности всех лекарственных средств и убедитесь, что они будут храниться в соответствии с рекомендациями производителя, особенно если отдых пройдет в жарком климате. Если вы путешествуете самолетом, самые необходимые препараты лучше положить в ручную кладь, чтобы иметь к ним быстрый доступ. Перед применением любых лекарственных средств внимательно ознакомьтесь с инструкцией, а при наличии хронических заболеваний или сомнений относительно их использования заранее проконсультируйтесь с врачом.

Правильно укомплектованная аптечка не займет много места в чемодане, однако поможет быстро справиться с непредвиденными ситуациями и сделает ваш отпуск значительно спокойнее и безопаснее.

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