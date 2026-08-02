Щоб дрібні проблеми зі здоров'ям не зіпсували відпустку, варто заздалегідь зібрати аптечку з найнеобхіднішими ліками та засобами першої допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час відпустки доступ до аптеки чи медичної допомоги може бути обмеженим, особливо якщо ви подорожуєте за кордон, у гори або на морське узбережжя. Саме тому варто заздалегідь зібрати базову аптечку, яка допоможе впоратися з найпоширенішими проблемами зі здоров’ям.

Засоби для обробки ран

Навіть незначні порізи чи подряпини потребують належної обробки. Покладіть до аптечки антисептик, стерильні бинти, пластирі різних розмірів, марлеві серветки та еластичний бинт.

Жарознижувальні та знеболювальні препарати

У пригоді стануть ліки для зниження температури та полегшення головного, зубного чи м’язового болю. Важливо брати саме ті препарати, які вам підходять і які ви вже використовували раніше.

Ліки від розладів травлення

Зміна води, незвична їжа або переїдання можуть викликати дискомфорт. Варто мати засоби від діареї, препарати для регідратації, сорбенти, ліки від печії та ферментні препарати за потреби.

Засоби від алергії

Навіть якщо ви не страждаєте на алергію постійно, реакція може виникнути на укуси комах, пилок або нові продукти. Антигістамінні препарати допоможуть швидко полегшити симптоми.

Захист від сонця та опіків

Обов’язково візьміть сонцезахисний крем із SPF не менше 30–50, засіб після засмаги або препарат для догляду за шкірою після сонячних опіків. Не забувайте регулярно оновлювати захист після купання.

Засоби після укусів

Комарі, кліщі та інші комахи можуть зіпсувати відпочинок. Репелент допоможе уникнути укусів, а спеціальний гель або крем зменшить свербіж і подразнення.

Засоби від застуди

Перепади температури через кондиціонери, прохолодні вечори або купання можуть спровокувати застуду. До аптечки можна покласти засоби для полегшення болю в горлі, краплі або спрей для носа.

Якщо ви постійно приймаєте будь-які препарати, обов’язково візьміть їх із запасом на весь період подорожі. Також бажано мати копії рецептів, особливо якщо плануєте поїздку за кордон.

Перед поїздкою обов’язково перевірте термін придатності всіх лікарських засобів і переконайтеся, що вони зберігатимуться відповідно до рекомендацій виробника, особливо якщо відпочинок проходитиме у спекотному кліматі. Якщо ви подорожуєте літаком, найнеобхідніші препарати краще покласти до ручної поклажі, щоб мати до них швидкий доступ. Перед використанням будь-яких ліків уважно ознайомтеся з інструкцією, а за наявності хронічних захворювань або сумнівів щодо їх застосування заздалегідь проконсультуйтеся з лікарем.

Правильно укомплектована аптечка не займе багато місця у валізі, проте допоможе швидко впоратися з непередбачуваними ситуаціями та зробить вашу відпустку значно спокійнішою й безпечнішою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.