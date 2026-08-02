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Налоговый отпуск для ФЛП: из-за какой ошибки можно потерять право на льготу

10:19, 2 августа 2026
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ФЛП I и II групп без наемных работников могут воспользоваться налоговым отпуском и не платить единый налог и военный сбор в течение одного календарного месяца в год.
Налоговый отпуск для ФЛП: из-за какой ошибки можно потерять право на льготу
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Физические лица — предприниматели I и II групп единого налога, которые работают без наемных работников, могут воспользоваться правом на налоговый отпуск. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

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В соответствии с пунктом 295.5 статьи 295 Налогового кодекса Украины такие предприниматели могут быть освобождены от уплаты единого налога в течение одного полного календарного месяца в году.

В ГНС обратили внимание, что налоговый отпуск предоставляется только на полный календарный месяц — с первого по последнее число. Если в заявлении будет указан только часть месяца, освобождение от уплаты единого налога применяться не будет, а налог придется уплатить в общем порядке. Воспользоваться этим правом можно только один раз в течение года.

Налоговая служба также подчеркнула, что налоговый отпуск не распространяется на плательщиков единого налога III и IV групп, а также на предпринимателей I и II групп, использующих труд наемных работников. В таких случаях считается, что хозяйственная деятельность продолжается, поэтому оснований для освобождения от уплаты налога нет.

Одним из обязательных условий является полное отсутствие хозяйственной деятельности в период налогового отпуска. Если в этот период предприниматель получает доход или осуществляет операции по поставке товаров либо услуг, он теряет право на освобождение от уплаты единого налога, а налоговые обязательства начисляются в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с подпунктом 1.13 пункта 16¹ подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса предприниматели I и II групп без наемных работников также освобождаются от уплаты военного сбора на период налогового отпуска — в течение одного календарного месяца в году.

Для оформления налогового отпуска необходимо подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме в соответствии с подпунктом 298.3.2 пункта 298.3 статьи 298 Налогового кодекса Украины. В ГНС рекомендуют подавать такое заявление до начала отпуска, чтобы избежать нарушения сроков уплаты налоговых обязательств.

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