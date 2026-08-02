В Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ: Михаил Драпатый поздравил защитников неба

День Воздушных сил ВСУ в 2026 году отмечают 2 августа.

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В воскресенье, 2 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины — профессиональный праздник военнослужащих, которые защищают воздушное пространство страны, отражают воздушные атаки и выполняют боевые задачи. Традиционно праздник отмечается в первое воскресенье августа.

История украинской военной авиации берет свое начало во времена Украинской Народной Республики. В 1917–1921 годах были созданы первые украинские авиационные подразделения. В советский период украинские летчики проходили службу в составе Военно-воздушных сил СССР.

После обретения независимости Украина начала формировать собственные Воздушные силы. Указом Президента от 2 августа 1997 года был учрежден День Военно-воздушных сил Украины, который первоначально отмечался 1 августа.

В 2004 году Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны были объединены в единый вид Вооруженных сил — Воздушные силы ВСУ. Позже, указом Президента №579/2007 от 27 июня 2007 года, датой празднования было определено первое воскресенье августа.

Сегодня Воздушные силы ВСУ объединяют истребительную, бомбардировочную, штурмовую и разведывательную авиацию, а также зенитные ракетные и радиотехнические войска. Именно они обеспечивают защиту украинского неба, противодействуют воздушным угрозам и выполняют ключевые задачи по обороне государства.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый поздравил военнослужащих Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником.

Он подчеркнул, что именно Воздушные силы сорвали планы российских войск по завоеванию господства в воздухе, достойно приняли первый удар полномасштабного вторжения, выстояли и укрепили свои возможности.

Главнокомандующий выразил благодарность летчикам, зенитчикам, специалистам беспилотных систем, военнослужащим радиотехнических войск, связистам, инженерам, авиатехникам и всему личному составу, который ежедневно защищает украинское небо и уничтожает российского агрессора. Он отметил, что за каждой сбитой воздушной целью и каждой спасенной жизнью стоят профессионализм, выдержка, мастерство и самоотверженность украинских воинов.

Михаил Драпатый также отметил весомый вклад военнослужащих Воздушных сил в защиту государства, почтил память погибших защитников украинского неба и пожелал личному составу крепкого здоровья, несокрушимой силы духа и надежного боевого братства.

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