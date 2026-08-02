Засчитывается ли период пребывания на учете в службе занятости в страховой стаж
Украинцам напомнили, учитывается ли время пребывания на учете в службе занятости в страховой стаж.
«Да. Если после 2004 года человек состоял на учете в центре занятости и получал пособие по безработице, а также материальную помощь на период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации — это время засчитывается в страховой стаж», — заявила служба занятости.
Также в страховой стаж включаются периоды получения пособия по частичной безработице (в частности, во время карантинных ограничений из-за COVID-19).
А как насчет периодов до 2004 года?
Служба занятости отметила, что они засчитываются в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении» при условии, что соответствующий период был внесен в трудовую книжку службой занятости.
Если бумажные документы утрачены — подтвердить получение пособия по безработице можно с помощью справки Государственной службы занятости.
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