Чи зараховується період перебування на обліку в службі зайнятості до страхового стажу

У службі зайнятості роз’яснили питання щодо страхового стажу.

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Українця нагадали, чи враховується час перебування на обліку в службі зайнятості до страхового стажу.

«Так. Якщо після 2004 року людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю, а також матеріальну допомогу на період професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації — цей час зараховується до страхового стажу», — заявила служба зайнятості.

Також до страхового стажу включають періоди отримання допомоги по частковому безробіттю (зокрема, під час карантинних обмежень через COVID-19).

А як щодо періодів до 2004 року?

Служба зайнятості зазначила, що вони зараховуються відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» за умови, що відповідний період був внесений до трудової книжки службою зайнятості.

Якщо паперові документи втрачено — підтвердити отримання допомоги по безробіттю можна за допомогою довідки від Державної служби зайнятості.

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