Кредиты до 480 тысяч гривен на отопление для частных домов: какие есть пакеты и ограничения

Жители частных домов смогут получить льготное финансирование на приобретение и установку систем автономного и резервного отопления.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство расширило программу государственной поддержки энергетической устойчивости частных домохозяйств. Жители частных домов смогут получить льготное финансирование на приобретение и установку систем автономного и резервного отопления.

Предусмотрено два пакета оборудования:

Пакет H — твердотопливная печь или печь-камин, дымоход и монтаж. Размер кредита — от 10 до 250 тыс. грн, государство компенсирует 10% основной суммы долга.

Пакет H+ — дополнительно включает вентиляцию, противопожарные и теплоизоляционные элементы. Размер кредита — от 10 до 480 тыс. грн, компенсация — 20% основной суммы долга.

На практике это означает, что семья может установить твердотопливную печь, а часть стоимости оборудования и монтажа ей компенсирует государство — в зависимости от выбранного пакета.

Основные условия кредитования:

сумма кредита — до 480 тыс. грн (в зависимости от пакета);

льготная ставка для владельца домохозяйства: 0% — в первый год, 5% — во второй, 7% — в третий;

компенсация части основной суммы долга — 10% по пакету H или 20% по пакету H+;

заемщик может воспользоваться одним из механизмов или обоими одновременно — в зависимости от условий кредитного договора.

Условия и ограничения:

поддержка предоставляется владельцам частных домов площадью до 300 кв. м;

помощь предоставляется на один дом по одному кредитному договору;

в течение 180 дней заемщик обязан подтвердить установку оборудования (копии документов и фотографии с геопривязкой), а в дальнейшем раз в полгода отчитываться перед банком о его наличии.

В то же время постановление упрощает администрирование программы: уточняет перечень документов, порядок получения и использования кредитных средств и механизм контроля за их целевым назначением. В частности, отменено требование передавать банкам данные об объемах потребления электроэнергии — это уменьшит нагрузку на граждан, банки и поставщиков электроэнергии.

Программа энергетической поддержки домохозяйств действует с июля 2024 года. По информации Национального учреждения развития, по состоянию на 24 июля 2026 года по направлению резервного и автономного электроснабжения 6 банковских учреждений заключили с физическими лицами 7 486 кредитных договоров на сумму около 2,64 млрд грн. Это позволило установить оборудование общей электрической мощностью около 64,65 МВт. Расширение программы на автономное отопление должно дополнить это направление и охватить более широкий круг потребностей домохозяйств в холодное время года.

Ориентировочный объем финансирования расширенной программы в 2026 году составит около 801,5 млн грн в пределах ресурсов НУР. Поддержка предоставляется без дополнительных расходов из государственного бюджета.

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