Кредити до 480 тисяч гривень на опалення для приватних будинків: які є пакети та обмеження

Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного й резервного опалення.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд розширив програму державної підтримки енергетичної стійкості приватних домогосподарств. Мешканці приватних будинків зможуть отримати пільгове фінансування на придбання та встановлення систем автономного й резервного опалення.

Передбачено два пакети обладнання:

Пакет H — твердопаливна піч або піч-камін, димохід і монтаж. Розмір кредиту — від 10 до 250 тис. грн, держава компенсує 10% основної суми боргу.

Пакет H+ — додатково включає вентиляцію, протипожежні та теплоізоляційні елементи. Розмір кредиту — від 10 до 480 тис. грн, компенсація — 20% основної суми боргу.

На практиці це означає, що родина може встановити піч на твердому паливі, а частину вартості обладнання та монтажу їй компенсує держава — залежно від обраного пакета.

Основні умови кредитування:

сума кредиту — до 480 тис. грн (залежно від пакета);

пільгова ставка для власника домогосподарства: 0% — у перший рік, 5% — у другий, 7% — у третій;

компенсація частини основної суми боргу — 10% за пакетом H або 20% за пакетом H+;

позичальник може скористатися одним із механізмів або обома одночасно — залежно від умов кредитного договору.

Умови та обмеження:

підтримка надається власникам приватних будинків площею до 300 кв. м;

допомога надається на один будинок за одним кредитним договором;

протягом 180 днів позичальник зобов’язаний підтвердити встановлення обладнання (копії документів і фото з геоприв’язкою), а надалі раз на пів року звітувати банку про його наявність.

Водночас постанова спрощує адміністрування програми: уточнює перелік документів, порядок отримання та використання кредитних коштів і механізм контролю за їхнім цільовим призначенням. Зокрема, скасовано вимогу передавати банкам дані про обсяги споживання електроенергії — це зменшить навантаження на громадян, банки та постачальників електроенергії.

Програма енергопідтримки домогосподарств діє з липня 2024 року. За інформацією Національної установи розвитку, станом на 24 липня 2026 року за напрямом резервного та автономного електроживлення 6 банківських установ уклали з фізичними особами 7 486 кредитних договорів на суму близько 2,64 млрд грн. Це дало змогу встановити обладнання загальною електричною потужністю близько 64,65 МВт. Розширення програми на автономне опалення має доповнити цей напрям і охопити ширше коло потреб домогосподарств у холодну пору року.

Орієнтовний обсяг фінансування розширеної програми у 2026 році становитиме близько 801,5 млн грн у межах ресурсів НУР. Підтримка надається без додаткових видатків із державного бюджету.

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