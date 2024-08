Танцы Рэйчел Ганн из Австралии на Олимпиаде порвали сеть – видео уже завирусилось

В Париже состоялись первые в истории Олимпиады соревнования по брейк-дансу. Больше всего сеть поразило выступление австралийки Рэйчел Ганн.

Перед своим выступлением она подчеркнула, что эти уникальные движения – это сильная ее сторона. Впрочем, Ганн не смогла покорить судей и суммарно ей насчитали 0 баллов.

Впрочем, она изрядно поразила зрителей. В сети выступление австралийки достаточно активно комментируют.

I want Raygun, the 36 year old Australian breakdancer possessed by the spirit of Julia Stiles in Save the Last Dance, to know that I am now her biggest fan and she should never stop doing whatever it is she’s trying to do pic.twitter.com/pNeSMzBmPN