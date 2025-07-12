Президент Финляндии тайно принял участие в соревнованиях по триатлону и занял призовое место

Александр Стубб занял второе место в соревнованиях по триатлону.

Фото: is.fi

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Президент Финляндии Александр Стубб тайно принял участие в соревнованиях по триатлону в городе Йоройнен, использовав псевдоним, пишет Ilta-Sanomat.

В списке участников спринтерского триатлона появилось несколько загадочное имя — AS.

Слухи об участии Стубба в соревнованиях подтвердились, когда финский лидер появился на стартовой линии.

Стубб проплыл 750 метров, проехал 20 километров на велосипеде и пробежал 5 километров чуть более чем за час. Его финишное время — 1:04:19 — оказалось достаточным для второго места в категории «фитнес» среди мужчин.

Издание также добавляет, что 12 июля сын Стубба Оливер примет участие в полумарафоне.

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