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Землю накрыла мощная магнитная буря

20:07, 12 июля 2025
Магнитная буря продлится два дня.
Землю накрыла мощная магнитная буря
Фото: cvd.vn.ua
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В субботу, 12 июля, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

Мощность магнитной бури составляет 4 по К-индексу.

Кроме того, магнитная буря ожидается и 13 июля — показатель 4,7. То есть речь идет о магнитных возмущениях высокой интенсивности.

Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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Украина магнитные бури

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