В Минюсте разъяснили, несет ли лицо уголовную ответственность, если действовало под воздействием насилия

21:06, 12 июля 2025
В Минюсте указали на обстоятельства, смягчающие ответственность.
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киева разъяснило, несет ли лицо уголовную ответственность, если действовало под воздействием физического или психического насилия.
Ведомство привело статью 40 Уголовного кодекса Украины — обстоятельства, смягчающие ответственность.
При назначении наказания смягчающими обстоятельствами признаются:
- предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления либо добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
- совершение преступления в результате стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
- совершение преступления под воздействием угрозы или принуждения либо в силу материальной или иной зависимости;
- совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего;
- совершение преступления при защите от общественно опасного посягательства, даже при превышении пределов необходимой обороны;
- совершение преступления несовершеннолетним;
- совершение преступления женщиной в состоянии беременности;
- искреннее раскаяние или явка с повинной, а также содействие в раскрытии преступления.
При назначении наказания суд может учитывать и другие смягчающие обстоятельства.
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