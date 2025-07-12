В Минюсте разъяснили, несет ли лицо уголовную ответственность, если действовало под воздействием насилия

В Минюсте указали на обстоятельства, смягчающие ответственность.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киева разъяснило, несет ли лицо уголовную ответственность, если действовало под воздействием физического или психического насилия.

Ведомство привело статью 40 Уголовного кодекса Украины — обстоятельства, смягчающие ответственность.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами признаются:

предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления либо добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда; совершение преступления в результате стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; совершение преступления под воздействием угрозы или принуждения либо в силу материальной или иной зависимости; совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего; совершение преступления при защите от общественно опасного посягательства, даже при превышении пределов необходимой обороны; совершение преступления несовершеннолетним; совершение преступления женщиной в состоянии беременности; искреннее раскаяние или явка с повинной, а также содействие в раскрытии преступления.

При назначении наказания суд может учитывать и другие смягчающие обстоятельства.

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