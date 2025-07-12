Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Минюсте разъяснили, несет ли лицо уголовную ответственность, если действовало под воздействием насилия

21:06, 12 июля 2025
В Минюсте указали на обстоятельства, смягчающие ответственность.
В Минюсте разъяснили, несет ли лицо уголовную ответственность, если действовало под воздействием насилия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киева разъяснило, несет ли лицо уголовную ответственность, если действовало под воздействием физического или психического насилия.

Ведомство привело статью 40 Уголовного кодекса Украины — обстоятельства, смягчающие ответственность.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами признаются:

  1. предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления либо добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
  2. совершение преступления в результате стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
  3. совершение преступления под воздействием угрозы или принуждения либо в силу материальной или иной зависимости;
  4. совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего;
  5. совершение преступления при защите от общественно опасного посягательства, даже при превышении пределов необходимой обороны;
  6. совершение преступления несовершеннолетним;
  7. совершение преступления женщиной в состоянии беременности;
  8. искреннее раскаяние или явка с повинной, а также содействие в раскрытии преступления.

При назначении наказания суд может учитывать и другие смягчающие обстоятельства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст преступление уголовная ответственность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Арахамия и Пидласа зарегистрировали альтернативный законопроект об увеличении расходов на оборону

Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа внесла альтернативный правительственному законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год.

Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

Военных не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества – законопроект

За военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности – депутаты внесли законопроект.

Почему возникла необходимость поиска средств для выплаты зарплат военнослужащим – бюджетный комитет рассмотрел заключение Счетной палаты

Для закупки товаров оборонного назначения было перераспределено 174,8 млрд грн расходов на оплату труда, запланированных на октябрь-декабрь 2025 года, что повлекло за собой необходимость поиска дополнительного ресурса для выплаты зарплаты военнослужащих.

В случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности санкции можно будет налагать на корабли и самолеты – Комитет рекомендовал принять закон

Верховная Рада примет закон, который позволит налагать санкции не только на физических лиц и предприятия, но также и на самолеты и корабли в случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області