У Мін’юсті роз’яснили, чи несе особа кримінальну відповідальність, якщо діяла під впливом насильства

У Мін’юсті вказали обставин, що пом’якшують відповідальність.

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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ роз’яснило, чи несе особа кримінальну відповідальність, якщо діяла під впливом фізичного чи психічного насильства.

Відомство привело статтю 40 Кримінального кодексу України — обставини, що пом'якшують відповідальність.

При призначенні покарання обставинами, що пом'якшують відповідальність, визнаються:

1) відвернення винним шкідливих наслідків вчиненого злочину або добровільне відшкодування завданої втрати чи усунення заподіяної шкоди;

2) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих або сімейних обставин;

3) вчинення злочину під впливом погрози чи примусу або в силу матеріальної чи іншої залежності;

4) вчинення злочину під впливом великого душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілого;

5) вчинення злочину при захисті від суспільно небезпечного посягання, хоч і з перевищенням меж необхідної оборони;

6) вчинення злочину неповнолітнім;

7) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;

8) щире розкаяння або явка з повинною, а також сприяння розкриттю злочину.

При призначенні покарання суд може враховувати і інші пом'якшуючі обставини.

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