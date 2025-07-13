Пенсионный фонд напомнил, куда и как обращаться за назначением пенсий военнослужащим

Пенсионный фонд разъяснил вопросы назначения пенсий военнослужащим.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, куда и как обращаться за назначением пенсий военнослужащим.

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в случае потери кормильца согласно Закону Украины от 09.04.1992 № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» назначаются после увольнения с военной службы (при наличии права).

Закон также определяет право на пенсию для военнослужащих срочной службы и категорий лиц, имеющих право на пенсию наравне с военнослужащими срочной службы.

Такое разграничение важно для понимания порядка обращения за назначением пенсии: в какой орган подавать заявление и каким способом.

Военнослужащие срочной службы и лица, которые обеспечиваются пенсией наравне с ними, а также члены их семей за назначением пенсий по инвалидности или в случае потери кормильца подают заявление и необходимые документы в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Такой порядок действует, в частности, и для:

лиц, ставших инвалидами в связи с ранением, увечьем, контузией либо вследствие заболевания, полученного в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, в условиях военного положения в результате самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мер правового режима военного положения

(за исключением работников предприятий, учреждений и организаций, которые были привлечены и принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий), пенсии по инвалидности которым назначаются в соответствии с Законом №2262 начиная с 04.04.2025.

членов семей, подающих заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца, который получал военную пенсию.

Способы подачи документов:

лично — в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Уволенные со службы военнослужащие, другие лица (кроме срочной службы) и члены их семей (если умершему кормильцу пенсия не была назначена) подают заявления через уполномоченный орган (структурное подразделение), осуществляющий подготовку документов, необходимых для назначения пенсий, силового министерства или ведомства по последнему месту службы (например, через ТЦК и СП).

Если лицо не уволено со службы:

Если военнослужащему, проходящему службу, установлена инвалидность или он является участником боевых действий и достиг возраста: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет, заявление о назначении пенсии по инвалидности или досрочной пенсии по возрасту согласно Закону Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» подается в территориальный орган ПФУ — лично или онлайн.

В ПФ также отметили, что в таком случае право на пенсию определяется с учетом приобретенного страхового стажа.

После увольнения со службы может быть назначена пенсия по «военному» закону.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.