В Одесской области ограниченно годный мужчина проигнорировал повестки ТЦК на прохождение ВВК — как его наказали

Мужчина дважды отказался проходить военно-врачебную комиссию.

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В Одесской области мужчина дважды проигнорировал повестку от ТЦК на прохождение военно-врачебной комиссии. Дело в отношении него №511/1995/25 (производство: 1-кп/511/280/25) рассмотрел Раздельнянский райсуд Одесской области.

Мужчина, признанный ограниченно годным в военное время, должен был явиться 2 июня 2025 года для прохождения военно-врачебной комиссии с целью последующего принятия решения о его годности или не годности к службе по призыву во время мобилизации.

Однако он отказался проходить ВВК, и постановлением от 3 июня был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП с наложением штрафа в размере 17 000 гривен. Ему повторно вручили письменную повестку на 4 июня для прохождения ВВК, но он снова отказался от прохождения военно-врачебной комиссии.

Раздельнянский районный суд Одесской области признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения (проступка), предусмотренного ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).

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