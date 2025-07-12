На Одещині обмежено придатний чоловік проігнорував повістки ТЦК на проходження ВЛК — як його покарали

Чоловік двічі відмовився від проходження військово-лікарської комісії.

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В Одеській області чоловік двічі проігнорував повістку від ТЦК на проходження військово-лікарської комісії. Справу щодо нього №511/1995/25 (провадження: 1-кп/511/280/25) розглянув Роздільнянський райсуд Одеської області.

Чоловік, який був обмежено придатний у військовий час, мав прибути 2 червня 2025 року для проходження військово-лікарської комісії для подальшого прийняття рішення щодо його придатності чи не придатності для проходження служби за призовом під час мобілізації.

Проте він відмовився від проходження ВЛК про що постановою від 3 червня був притягнутим до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП до штрафу у розмірі 17000 гривень та йому знову вручено письмову повістку на 4 червня для проходження ВЛК. Але він знову відмовився від проходження військово-лікарської комісії.

Роздільнянський райсуд Одеської області визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 337 КК України та призначено йому покарання у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн).

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