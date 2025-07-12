Президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях з триатлону та посів призове місце

Александр Стубб посів друге місце у змаганнях з триатлону.

Фото: is.fi

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Президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у змаганнях з триатлону в місті Йоройнен, використавши псевдонім, пише Ilta-Sanomat.

У списку спринтерського триатлону з'явилося дещо загадкове ім'я AS.

Чутки про участь Стубба у змаганнях підтвердились тоді, коли фінський лідер з’явився на стартовій лінії.

Стубб проплив 750 метрів, проїхав 20 кілометрів на велосипеді та пробіг п'ять кілометрів за трохи більше ніж годину. Його фінішний час 1:04:19 був достатнім для другого місця в категорії «фітнес» серед чоловіків.

У виданні також додають, цієї 12 липня син Стубба Олівер візьме участь у півмарафоні.

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