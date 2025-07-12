На шахте «Алмазная» в Доброполье произошел обвал породы — погиб горняк

На шахте «Алмазная» ВП «ШУ «Добропольское» ГП «Добропольеуголь-добыча» произошел обвал породы. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что инцидент произошел 11 июля.
«К сожалению, в результате обвала погиб горный мастер подземного участка №2 Апухтин Александр Сергеевич, 1978 года рождения», — говорится в сообщении.
Спасатели сразу прибыли на место происшествия, однако спасти пострадавшего не удалось.
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