На шахте «Алмазная» в Доброполье произошел обвал породы — погиб горняк

В результате обвала на шахте «Алмазная» погиб горный мастер подземного участка.

Фото: realgazeta.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На шахте «Алмазная» ВП «ШУ «Добропольское» ГП «Добропольеуголь-добыча» произошел обвал породы. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что инцидент произошел 11 июля.

«К сожалению, в результате обвала погиб горный мастер подземного участка №2 Апухтин Александр Сергеевич, 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Спасатели сразу прибыли на место происшествия, однако спасти пострадавшего не удалось.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.