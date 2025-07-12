Немецкий генерал Фройдинг сообщил, когда состоится следующее заседание в формате «Рамштайн»

Очередное заседание в формате «Рамштайн» пройдет в онлайн-формате.

Фото: dw.com

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Координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщил, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится в ближайшие 10 дней и пройдет онлайн, пишет Суспільне.

«Это будет виртуальная встреча, насколько министры обороны (Контактной группы — ред.) решили на данный момент. И это заседание пройдет под председательством Великобритании и Германии, как мы делали на предыдущих встречах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что еще пять стран присоединились к коалиции РЭБ в поддержку ВСУ.

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