Німецький генерал Фройдінг повідомив, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»

Чергове засідання у форматі «Рамштайн» пройде у онлайн-форматі.

Фото: dw.com

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Координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг повідомив, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у найближчі 10 днів та пройде онлайн, пише «Суспільне».

«Це буде віртуальна зустріч, наскільки міністри оборони (Контактної групи — ред.) вирішили на цей час. І це засідання буде під головуванням Великої Британії та Німеччини, як ми це зробили на останніх зустрічах», — сказав він.

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