Ще п’ять країн приєдналися до коаліції РЕБ на підтримку ЗСУ

До міжнародної Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ), створеної для посилення спроможностей Збройних сил України, офіційно приєдналися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія. Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
П’ять нових країн-учасниць підписали додаток до Листа про наміри, долучившись до ініціативи, яка була започаткована у квітні 2025 року за участі України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів.
Лідером коаліції виступає Німеччина. Вона координує діяльність учасників та створила фінансовий інструмент, що дозволяє закуповувати обладнання і послуги у сфері РЕБ для оперативної передачі ЗСУ в межах міжнародної допомоги.
«Радіоелектронна боротьба – одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити й випереджати ворога на крок. Очікуємо, що до коаліції приєднаються нові партнери», – наголосив міністр оборони Рустем Умєров.
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