Ще п’ять країн приєдналися до коаліції РЕБ на підтримку ЗСУ

Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія долучилися до РЕБ-коаліції.

Фото: mod.gov.ua

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До міжнародної Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ), створеної для посилення спроможностей Збройних сил України, офіційно приєдналися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія. Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

П’ять нових країн-учасниць підписали додаток до Листа про наміри, долучившись до ініціативи, яка була започаткована у квітні 2025 року за участі України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів.

Лідером коаліції виступає Німеччина. Вона координує діяльність учасників та створила фінансовий інструмент, що дозволяє закуповувати обладнання і послуги у сфері РЕБ для оперативної передачі ЗСУ в межах міжнародної допомоги.

«Радіоелектронна боротьба – одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє знищувати, глушити й випереджати ворога на крок. Очікуємо, що до коаліції приєднаються нові партнери», – наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

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