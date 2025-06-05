Зеленський підписав закон про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни

Цей закон усуває законодавчу колізію в питанні надання статусу.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який врегульовує питання надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів ( №4440-IX).

Новий закон усуває законодавчу колізію щодо процедури надання такого статусу. Відтепер статус дитини, постраждалої через війну або збройний конфлікт, надаватиме орган опіки та піклування за місцем звернення або за місцем виявлення дитини відповідні місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Порядок та умови надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, визначається Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами.

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