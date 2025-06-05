Президент хоче зрозуміти, як в Україні буде відновлена довіра до судової влади — Ірина Мудра

Стратегія розвитку системи правосуддя до 2029 року кілька разів презентувалася Володимиру Зеленському, але поки що не погоджена Президентом.

Джерело фото: Facebook-сторінка Ірини Мудрої

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський ознайомився з декількома варіантами Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року, однак поки що не погодив фінальну версію документу.

Про це 5 червня повідомила заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

«Було кілька презентацій Стратегії Президенту. Однак Президент хоче розуміти, яка наша кінцева мета, і як ми плануємо відновити довіру до судової влади. Президент наполягає на чітких механізмах реалізації Стратегії, реальних інструментах моніторингу її виконання і на спільній відповідальності усіх гілок влади за реалізацію Стратегії», - розповіла Ірина Мудра під час роботи XIII Міжнародного Судового-правового форуму.

Втім, як зазначила Ірина Мудра, хоча Стратегія розвитку системи правосуддя досі не підписана Володимиром Зеленським, це ніяк не перешкоджає виконанню її положень.

«Основні моменти Стратегії вже виконуються. Вона фактично реалізовується у межах «Дорожньої карти з питань верховенства права», тобто комплексу реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Відсоток виконання Стратегії складає 40%», - розповіла Ірина Мудра.

Нагадаємо, що восени 2024 року Офіс Президента розробив Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Стратегія розвитку системи правосуддя передбачає реформу Верховного Суду, Конституційного Суду, посилення Вищої ради правосуддя, оптимізацію Державної судової адміністрації, створення нових судів, створення нової мережі місцевих судів тощо.

У березні 2025 року Офіс Президента повідомив, що Стратегія розвитку системи правосуддя «готова на 99%».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.