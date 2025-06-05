Президент хочет понять, как в Украине будет восстановлено доверие к судебной власти — Ирина Мудрая

Стратегия развития системы правосудия до 2029 года несколько раз презентовалась Владимиру Зеленскому, но пока не утверждена Президентом.

Источник фото: Facebook-страница Ирины Мудрой

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Президент Владимир Зеленский ознакомился с несколькими вариантами Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года, однако пока не согласовал финальную версию документа.

Об этом 5 июня сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

«Было несколько презентаций Стратегии Президенту. Однако Президент хочет понимать, какова наша конечная цель, и как мы планируем восстановить доверие к судебной власти. Президент настаивает на четких механизмах реализации Стратегии, реальных инструментах мониторинга ее выполнения и на общей ответственности всех ветвей власти за реализацию Стратегии», – рассказала Ирина Мудрая во время работы XIII Международного Судебно-правового форума.

Впрочем, как отметила Ирина Мудрая, хотя Стратегия развития системы правосудия до сих пор не подписана Владимиром Зеленским, это никак не препятствует выполнению ее положений.

«Основные моменты стратегии уже выполняются. Она фактически реализуется в рамках «Дорожной карты по вопросам верховенства права», то есть комплекса реформ в рамках переговорного процесса о членстве Украины в ЕС. Процент выполнения Стратегии составляет 40%», – рассказала Ирина Мудрая.

Напомним, что осенью 2024 года Офис Президента разработал Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Стратегия развития системы правосудия предусматривает реформу Верховного Суда, Конституционного Суда, усиление Высшего совета правосудия, оптимизацию Государственной судебной администрации, создание новых судов, создание новой сети местных судов.

В марте 2025 года Офис Президента сообщил, что Стратегия развития системы правосудия «готова на 99%».

Автор: Вячеслав Хрипун

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