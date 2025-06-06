Гоструда объяснила нюансы предоставления отпусков педработникам дошкольного образования

Специалисты Гоструда объяснили, какая продолжительность отпуска педагогических работников дошкольного образования в 2025 году.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъясняет нюансы определения продолжительности ежегодного основного отпуска педагогических работников дошкольного образования в 2025 году.

Условия предоставления и продолжительность ежегодных основных отпусков регулируются Законом Украины «Об отпусках» и Порядком предоставления ежегодного основного отпуска продолжительностью до 56 календарных дней руководящим работникам учреждений и организаций образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и организаций, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным сотрудникам, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997 №346.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 №143 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 1997 г. №346 и от 14 июня 2000 г. №963» внесены изменения в Порядок №346, в частности в части установления продолжительности ежегодного основного отпуска 56 календарных дней для всех педагогических работников учреждений дошкольного образования.

Указывается, что, согласно пункту 2 Порядка №346, Министерство социальной политики совместно с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения наделены правом давать разъяснения относительно применения этого постановления.

Разъяснение по определению продолжительности ежегодного основного отпуска педагогических работников дошкольного образования в 2025 году отдельно предоставлено в письмах Министерства образования и науки Украины от 19.02.2025 г. №1/3116-25 «Относительно оплаты труда педагогических работников учреждений дошкольного образования» и от 19.05.2025 г. № 1/10348-25 «Относительно продолжительности ежегодного основного отпуска педагогических работников учреждений дошкольного образования в 2025 году».

В этих письмах Министерство образования и науки Украины по поводу продолжительности ежегодного основного отпуска педагогических работников учреждений дошкольного образования в 2025 году указало, что после вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 №143 педагогическим работникам учреждений дошкольного образования в 2025 году за текущий (учебный) год будет предоставляться ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней без соблюдения пропорциональности отработанному рабочему времени, за которое предоставляется отпуск.

Продолжительность ежегодного основного отпуска, на который педагогические работники учреждений дошкольного образования получили право в 2025 году и который предоставляется им за отработанный год, составляет 56 календарных дней, и нет никаких оснований предоставлять педагогическим работникам учреждений дошкольного образования в 2025 году (после 18.02.2025) ежегодный основной отпуск другой продолжительности.

Если педагогическому работнику предоставляется ежегодный основной отпуск (или неиспользованная часть отпуска) за предыдущие годы, то продолжительность такого отпуска составляет то количество календарных дней, которое было до вступления изменений в силу.

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