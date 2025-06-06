Держпраці пояснила нюанси надання відпусток педпрацівникам дошкільної освіти

Фахівці Держпраці пояснили, яка тривалість відпустки педагогічних працівників дошкільної освіти в 2025 році.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює нюанси визначення тривалості щорічної основної відпустки педагогічних працівників дошкільної освіти в 2025 році.

Умови надання та тривалість щорічних основних відпусток регулюють Закон України «Про відпустки» та Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 №143 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963» внесено зміни до Порядку №346, зокрема щодо встановлення тривалості щорічної основної відпустки 56 календарних днів усім педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти.

Зазначається, що, відповідно до пункту 2 Порядку №346, Міністерство соціальної політики разом із Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я наділені правом давати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.

Роз’яснення стосовно визначення тривалості щорічної основної відпустки педагогічних працівників дошкільної освіти і 2025 році окремо надане в листах Міністерства освіти і науки України від 19.02.2025 р. №1/3116-25 «Щодо оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти» та від 19.05.2025 р. № 1/10348-25 «Щодо тривалості щорічної основної відпустки педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у 2025 році».

У цих листах Міністерство освіти і науки України щодо тривалості щорічної основної відпустки педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в 2025 році зазначило, що після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 №143 педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти в 2025 році за поточний (навчальний) рік буде надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів без дотримання пропорційності відпрацьованому робочому часу, за який надається відпустка. Тривалість щорічної основної відпустки, на яку педагогічні працівники закладів дошкільної освіти отримали право в 2025 році, та яка надається їм за відпрацьований рік, становить 56 календарних днів, і немає жодних підстав надавати педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти щорічну основну відпустку в 2025 році (після 18.02.2025) іншої тривалості.

Якщо педагогічному працівнику надається щорічна основна відпустка (або частина відпустки, що не використана) за минулі роки, то тривалість такої відпустки становить ту кількість календарних днів, що була до настання змін.

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