Зеленский подписал закон о предоставлении статуса детям, пострадавшим в результате войны

Этот закон устраняет законодательную коллизию в вопросе предоставления статуса.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий вопрос предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов (№4440-IX).

Новый закон устраняет законодательную коллизию по процедуре предоставления такого статуса. Теперь статус ребенка, пострадавшего из-за войны войны или вооруженного конфликта, будет предоставлять орган опеки и попечительства по месту обращения или по месту выявления ребенка соответствующие местные органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Порядок и условия предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, определяется Кабинетом Министров.

Напомним, что Зеленский подписал закон об определении лиц, которые не могут быть усыновителями.

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