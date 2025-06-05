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Еще пять стран присоединились к коалиции РЭБ в поддержку ВСУ

14:54, 5 июня 2025
Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония присоединились к РЭБ-коалиции.
Еще пять стран присоединились к коалиции РЭБ в поддержку ВСУ
Фото: mod.gov.ua
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К международной Коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданной для усиления возможностей Вооруженных сил Украины, официально присоединились Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Пять новых стран-участниц подписали приложение к Письму о намерениях, присоединившись к инициативе, которая была основана в апреле 2025 года при участии Украины, Германии и еще восьми государств-партнеров.

Лидером коалиции выступает Германия. Она координирует деятельность участников и создала финансовый инструмент, позволяющий закупать оборудование и услуги в сфере РЭБ для оперативной передачи ВСУ в рамках международной помощи.

«Радиоэлектронная борьба - одна из ключевых возможностей современной войны, которая позволяет уничтожать, глушить и опережать врага на шаг. Ожидаем, что к коалиции присоединятся новые партнеры», - подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

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ВСУ Турция Италия Бельгия Швеция Эстония Минобороны

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