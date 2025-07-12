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На шахті «Алмазна» в Добропіллі стався обвал породи — загинув гірник

19:49, 12 липня 2025
Внаслідок обвалу на шахті «Алмазна» загинув гірничий майстер підземної дільниці.
На шахті «Алмазна» в Добропіллі стався обвал породи — загинув гірник
Фото: realgazeta.com.ua
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На шахті «Алмазна» ВП «ШУ «Добропільське»  ДП «Добропіллявугілля-видобуток» стався обвал породи. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що інцидент стався 11 липня.

«На жаль, внаслідок обвалу загинув гірничий майстер підземної дільниці N2 Апухтін Олександр Сергійович, 1978 року народження», - сказано у повідомленні.

Рятувальники одразу прибули на місце, водночас врятувати потерпілого не вдалося.

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