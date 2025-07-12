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В Харькове и области бушует непогода: улицы превратились в реки, ветер срывает крыши — видео

21:32, 12 июля 2025
В результате непогоды на Харьковщине есть погибшие.
В Харькове и области бушует непогода: улицы превратились в реки, ветер срывает крыши — видео
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Вечером 12 июля в Харькове и области начался ливень с ураганным ветром, местами порывы достигают 20 м/с.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, из-за непогоды уже есть пострадавшие и погибшие.

«Трое пострадавших в Харькове из-за непогоды: обрушилась крыша в частном доме в Салтовском районе», — заявил он.

Также он отметил, что сильный ливень, град и шквальные порывы ветра привели к падению электроопор и повреждению крыш домов. В городе также много поваленных деревьев.

В настоящее время подразделения ГСЧС устраняют последствия непогоды.

«В результате непогоды в селе Першотравневое Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, она погибла», — добавил он.

Местные жители публикуют видео последствий. На одном из них видно, как из-за сильного ветра упал строительный кран.

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