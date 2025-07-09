Мужчины для назначения на должности госслужбы обязаны будут пройти военную службу – комитет одобрил законопроект

Национальное агентство по вопросам государственной службы не поддержало законопроект, которым предлагается установить невозможность вступления на государственную службу мужчин, не проходивших именно военную службу.

Фото: resumewriter.hk

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Как известно, действующими нормами Закона «О государственной службе» предусмотрена необходимость прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы для поступления на государственную службу впервые для лиц мужского пола в возрасте до 60 лет. Исключение сделано для лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Вместе с тем, 8 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 13347, который предусматривает, что для назначения на должности государственной службы мужчины обязаны будут пройти именно военную службу.

Аналогично, как писала «Судебно-юридическая газета», должны пройти военную службу все претенденты для назначения на должности прокурора (в их случае речь идет и о женщинах).

Напомним, что в 2024 году законом об усилении мобилизации №3633-IX было предусмотрено, что с 1 сентября 2025 года начинается базовая общевойсковая подготовка, определенная новой статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе»:

для граждан, получающих высшее образование, - в учреждениях высшего образования всех форм собственности, а также учреждениях образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских;

для граждан, которые планируют поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления, занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) – в учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины.

Также сейчас предусмотрено, что требования к кандидатам на должности государственной службы, службы в органах местного самоуправления, прокуроров относительно прохождения ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы, начинают применяться со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, но не ранее чем через один год после введения базовой общевойсковой подготовки.

Однако законопроект 13347 предлагает вообще отменить базовую общевойсковую подготовку путем исключения статей 9, 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Вместо этого, на замену этих институтов вводится подготовка к нацсопротивлению.

Как отметили в Главном научно-экспертном управлении парламента, поскольку сейчас требованием к должности госслужащего является наличие высшего образования, а прокурора – высшего юридического образования, то очевидно, что при действующем регулировании все лица мужского пола, которые бы претендовали на эти должности, прошли бы базовую общевойсковую подготовку в высшем учебном заведении, в результате чего они должны были бы получить военно-учетную специальность и возможность в дальнейшем назначаться на указанные должности.

Одобренным же комитетом законопроектом не предлагается установить, что для назначения на эти должности может быть засчитана подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению (которая является заменой базовой общевойсковой подготовки).

Соответственно, предлагаемые изменения к этим законам создадут препятствия для значительного количества лиц относительно возможности претендовать на эти должности.

Таким образом, следствием указанных изменений станет невозможность поступления на государственную службу мужчин, которые не проходили именно военную службу.

Следует отметить, что Национальное агентство по вопросам госслужбы (НАГС) данный законопроект не поддержало.

«Предложенные законопроектом изменения могут привести к сужению круга и снижению качества отбора возможных кандидатов на должности государственной службы. Вместе с тем, работа государственного служащего заключается в достижении целей, определенных для соответствующего органа, что предусматривает применение специальных знаний и опыта и выполнение сложных аналитических, нормотворческих, прогностических задач и т. д.

В то же время практика работы государственных органов, в частности после полномасштабного вторжения, свидетельствует о том, что такую работу могут эффективно выполнять и работники, не проходившие военную службу. Таким образом, предложенные изменения не будут способствовать отбору профессиональных и мотивированных государственных служащих в органы государственной власти, а наоборот могут углубить кадровый голод в этих органах и будут нарушать меритократический принцип отбора на соответствующие должности.

Учитывая изложенное, принятие предложенных законопроектом изменений в части ограничения права на государственную службу является нецелесообразным», – указала в своем заключении глава НАГС Наталья Алюшина.

Автор: Наталя Мамченко

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