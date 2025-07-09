Убийство из-за 10 тысяч – в Винницкой области к пожизненному приговорили одного из нападавших

Винницкий городской суд приговорил одного обвиняемого к пожизненному заключению, другого – к 12 годам за разбой, умышленное убийство и незаконное завладение имуществом и транспортным средством потерпевшего.

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Приговором Винницкого городского суда Винницкой области приговорен один из обвиняемых к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, другой обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области.

Суд установил, что у злоумышленников возник совместный план нападения на знакомого для завладения его денежными средствами, которые были на его банковской карте.

Действуя по разработанному плану, один из сообщников остался на улице возле домовладения, в котором временно проживал потерпевший, а двое - проникли в дом через открытую дверь. В дальнейшем, обвиняемые под предлогом работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ заломали потерпевшему руки, надели наручники и требовали отдать банковскую карточку с пин-кодом для возможности снятия наличных.

Не получив ответ, один из обвиняемых самостоятельно среди вещей потерпевшего нашел банковскую карточку и 1 000 гривен и начал бить потерпевшего, чтобы узнать пин-код к карте. Узнав пин-код к банковской карте, обвиняемый отправил двух своих сообщников к ближайшему банкомату, а сам оставался возле потерпевшего.

С банковской карты потерпевшего обвиняемые сняли 9 700 гривен, таким образом завладев средствами потерпевшего на общую сумму 10 700 гривен.

Обвиняемый, который остался с потерпевшим, решил скрыть совершенное преступление и, используя куртку потерпевшего как петлю, сжимал шею потерпевшего до потери признаков жизни.

После возвращения сообщников, обвиняемые разделили денежные средства и один из них покинул место происшествия, а двое других - перенесли тело потерпевшего в его автомобиль и вывезли в лесополосу, где оставили его прикидав листьями.

Вечером того же дня двое из обвиняемых вернулись к телу, чтобы закопать вблизи на поле.

Автомобилем потерпевшего один из обвиняемых выехал в другой город и распорядился по своему усмотрению.

Допрошенные в судебном заседании обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях не признали, материальный ущерб не возместили.

По результатам судебного разбирательства суд: признал виновным одного из подозреваемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 187 (Разбой), пунктом 9 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство), частью 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества принадлежащего на праве собственности; второго обвиняемого признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (Разбой) УК Украины и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества принадлежащего на праве собственности; второго обвиняемого признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (Разбой) УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.

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