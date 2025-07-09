Вбивство через 10 тисяч – на Вінниччині до довічного засудили одного з нападників

Вінницький міський суд засудив одного обвинуваченого до довічного ув’язнення, іншого — до 12 років за розбій, умисне вбивство та незаконне заволодіння майном і транспортним засобом потерпілого.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вироком Вінницького міського суду Вінницької області засуджено одного з обвинувачених до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, іншого обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила пресслужба Вінницького міського суду Вінницької області.

Суд встановив, що у зловмисників виник спільний план нападу на знайомого для заволодіння його грошовими коштами, які були на його банківській карті.

Діючи за розробленим планом, один зі спільників залишився на вулиці біля домоволодіння, в якому тимчасово мешкав потерпілий, а двоє – проникли до будинку через відчинені двері. Надалі, обвинувачені під приводом роботи правоохоронних органів боротьби з незаконним обігом психотропних речовин заламали потерпілому руки, одягли кайданки та вимагали віддати банківську картку з пін-кодом для можливості зняття готівки.

Не отримавши відповідь, один з обвинувачених самостійно серед речей потерпілого знайшов банківську картку та 1 000 гривень і почав бити потерпілого, щоб дізнатися пін-код до картки. Дізнавшись пін-код до банківської картки, обвинувачений відправив двох своїх спільників до найближчого банкомату, а сам залишався біля потерпілого.

З банківської картки потерпілого обвинувачені зняли 9 700 гривень, таким чином заволодівши коштами потерпілого на загальну суму 10 700 гривень.

Обвинувачений, котрий залишився з потерпілим, вирішив приховати вчинений злочин та, використовуючи куртку потерпілого як зашморг, стискав шию потерпілого до втрати ознак життя.

Після повернення спільників, обвинувачені розділили грошові кошти та один з них покинув місце події, а двоє інших – перенесли тіло потерпілого до його автомобіля та вивезли до лісосмуги, де залишили його прикидавши листям.

Увечері того ж дня двоє з обвинувачених повернулися до тіла, щоб закопати поблизу на полі.

Автомобілем потерпілого один з обвинувачених виїхав до іншого міста та розпорядився на власний розсуд.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені вину в інкримінованих їм діяннях не визнали, матеріальну шкоду не відшкодували.

За результатами судового розгляду суд: визнав винним одного з підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 187 (Розбій), пунктом 9 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство), частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності; другого обвинуваченого визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 (Розбій) КК України та призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.