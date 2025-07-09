Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Уголовная ответственность за нарушение и обход экономических санкций — Раде рекомендуют принять в целом законопроект

13:02, 9 июля 2025
Умышленный обход санкций будет наказываться лишением свободы до 10 лет.
Уголовная ответственность за нарушение и обход экономических санкций — Раде рекомендуют принять в целом законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 8 июля, на внеочередном заседании члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрели проект Закона 12406 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О санкциях» относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

По результатам рассмотрения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект во втором чтении и в целом как закон.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 3 июня парламент принял за основу этот законопроект.

Предложенные изменения в Закон «О санкциях» предусматривают следующие формы обхода санкций:

- приобретение активов, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их принадлежности лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокирования активов, или перемещение, изменение формы (преобразование) таких активов, или совершение действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения таких активов или владения ими, контроля над ними, прав на такие активы, источников их происхождения, местонахождения, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такие активы прямо или косвенно, полностью или частично принадлежат лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокирования активов, или относительно которых такое лицо может осуществлять действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения;

- доведение до банкротства или фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или в отношении конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов.

Законопроектом предлагается предусмотреть:

- криминализацию за нарушение санкции, а также умышленный обход санкций, что будет караться штрафом от 425 тысяч грн до 2,04 млн грн или лишением свободы на срок от 2 до 10 лет;

- обязательное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, а в отдельных случаях – конфискацию имущества;

- возможность применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам в виде штрафа или конфискации имущества и ликвидации;

- привлечение к уголовной ответственности не только подсанкционных лиц, но и должностных лиц, лиц, оказывающих публичные услуги, и любых третьих лиц.

- при этом давность применяться не будет, как и для преступлений против основ национальной безопасности Украины. Подследственность будет закреплена за СБУ.

Как отметили в Комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности, в действующем законодательстве отсутствует ответственность за нарушение и обход санкций, и это создает простор для злоупотреблений.

Так, в Уголовный кодекс вводится новая статья 114-3 «Нарушение специальной экономической или иной ограничительной меры (санкции) и/или умышленный обход санкции».

В соответствии с ней за нарушение (невыполнение, препятствование выполнению) санкции и/или умышленный обход санкции будет предусмотрен штраф от 425 тысяч грн до 850 тысяч грн или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Если такое деяние совершено должностным лицом или лицом, оказывающим публичные услуги, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц либо в отношении предмета в крупном размере, то оно будет наказываться штрафом до 2 040 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Если преступление совершено организованной группой или должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или в отношении предмета в особо крупном размере, то оно будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Лицо, кроме организатора, руководителя организованной группы или преступной организации, совершившее такие деяния, освобождается от уголовной ответственности, если до сообщения ему о подозрении оно заявило об этом преступлении и способствовало его раскрытию или предотвращению деятельности организованной группы или преступной организации.

В изменениях к статье 382 УК предусмотрят, что умышленное невыполнение или препятствование выполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях», караются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Предлагается установить специальную конфискацию за совершенное преступление.

Изменения в УПК закрепляют предметную подследственность за органами безопасности и делают возможным специальное досудебное расследование (in absentia) предлагаемого состава преступления.

Также законопроектом предусматриваются общие положения о международном сотрудничестве государственных органов Украины с соответствующими органами иностранных государств в рамках обмена опытом и информацией в сфере формирования и реализации государственной санкционной политики.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект санкции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал Россию виновной по делу о сбитии рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines

Также ЕСПЧ подчеркнул, что действия России в Украине беспрецедентны в истории Совета Европы и представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе.

Мужчины для назначения на должности госслужбы обязаны будут пройти военную службу – комитет одобрил законопроект

Национальное агентство по вопросам государственной службы не поддержало законопроект, которым предлагается установить невозможность вступления на государственную службу мужчин, не проходивших именно военную службу.

Арахамия и Пидласа зарегистрировали альтернативный законопроект об увеличении расходов на оборону

Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа внесла альтернативный правительственному законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год.

Кабмин поручил Стефанишиной проинформировать иностранных партнеров об отклонении кандидатуры на директора БЭБ, отобранного по закону, который инициировал сам Кабмин

Закон, по которому отбор нового директора БЭБ происходит при решающей роли «международников», инициировал сам Кабмин «без давления международных партнеров», и за него проголосовали 239 народных депутатов.

В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео