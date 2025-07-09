Уголовная ответственность за нарушение и обход экономических санкций — Раде рекомендуют принять в целом законопроект

Умышленный обход санкций будет наказываться лишением свободы до 10 лет.

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В понедельник, 8 июля, на внеочередном заседании члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрели проект Закона 12406 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О санкциях» относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

По результатам рассмотрения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект во втором чтении и в целом как закон.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 3 июня парламент принял за основу этот законопроект.

Предложенные изменения в Закон «О санкциях» предусматривают следующие формы обхода санкций:

- приобретение активов, относительно которых фактические обстоятельства свидетельствуют об их принадлежности лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокирования активов, или перемещение, изменение формы (преобразование) таких активов, или совершение действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения таких активов или владения ими, контроля над ними, прав на такие активы, источников их происхождения, местонахождения, если эти деяния совершены лицом, которое знало или должно было знать, что такие активы прямо или косвенно, полностью или частично принадлежат лицу, в отношении которого применена санкция в виде блокирования активов, или относительно которых такое лицо может осуществлять действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения;

- доведение до банкротства или фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или в отношении конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов.

Законопроектом предлагается предусмотреть:

- криминализацию за нарушение санкции, а также умышленный обход санкций, что будет караться штрафом от 425 тысяч грн до 2,04 млн грн или лишением свободы на срок от 2 до 10 лет;

- обязательное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет, а в отдельных случаях – конфискацию имущества;

- возможность применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам в виде штрафа или конфискации имущества и ликвидации;

- привлечение к уголовной ответственности не только подсанкционных лиц, но и должностных лиц, лиц, оказывающих публичные услуги, и любых третьих лиц.

- при этом давность применяться не будет, как и для преступлений против основ национальной безопасности Украины. Подследственность будет закреплена за СБУ.

Как отметили в Комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности, в действующем законодательстве отсутствует ответственность за нарушение и обход санкций, и это создает простор для злоупотреблений.

Так, в Уголовный кодекс вводится новая статья 114-3 «Нарушение специальной экономической или иной ограничительной меры (санкции) и/или умышленный обход санкции».

В соответствии с ней за нарушение (невыполнение, препятствование выполнению) санкции и/или умышленный обход санкции будет предусмотрен штраф от 425 тысяч грн до 850 тысяч грн или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Если такое деяние совершено должностным лицом или лицом, оказывающим публичные услуги, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц либо в отношении предмета в крупном размере, то оно будет наказываться штрафом до 2 040 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Если преступление совершено организованной группой или должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или в отношении предмета в особо крупном размере, то оно будет наказываться лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Лицо, кроме организатора, руководителя организованной группы или преступной организации, совершившее такие деяния, освобождается от уголовной ответственности, если до сообщения ему о подозрении оно заявило об этом преступлении и способствовало его раскрытию или предотвращению деятельности организованной группы или преступной организации.

В изменениях к статье 382 УК предусмотрят, что умышленное невыполнение или препятствование выполнению судебного решения о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 ч. 1 статьи 4 Закона «О санкциях», караются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Предлагается установить специальную конфискацию за совершенное преступление.

Изменения в УПК закрепляют предметную подследственность за органами безопасности и делают возможным специальное досудебное расследование (in absentia) предлагаемого состава преступления.

Также законопроектом предусматриваются общие положения о международном сотрудничестве государственных органов Украины с соответствующими органами иностранных государств в рамках обмена опытом и информацией в сфере формирования и реализации государственной санкционной политики.

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