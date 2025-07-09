Секреты украинской ракеты Нептун хотели продать Китаю – СБУ сорвала операцию

СБУ задержала китайских шпионов, которые собирали секретные технологии производства украинских ракет «Нептун».

Фото: СБУ

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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались незаконно получить и передать в КНР секретную документацию по ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун», сообщила пресс-служба СБУ.

«Нептун» - уникальное оружие Сил обороны Украины, предназначенное для поражения боевых и десантных кораблей. Именно из этого комплекса в 2022 году был потоплен флагман Черноморского флота РФ - крейсер «Москва».

Расследование установило, что один из задержанных - 24-летний экс-студент киевского технического вуза, отчисленный в 2023 году за неуспеваемость. Он остался в Украине и пытался завербовать гражданина, причастного к разработке вооружений, чтобы получить техническую документацию «Нептуна». Второй фигурант - его отец, который проживает в КНР, но периодически приезжал в Украину для координации шпионской деятельности сына.

СБУ разоблачила шпионов на раннем этапе, задержав младшего «на горячем» во время передачи секретных документов, а впоследствии - и его отца, который планировал передать данные китайским спецслужбам. Во время обысков изъяты телефоны с доказательствами их переписки относительно шпионской деятельности.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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