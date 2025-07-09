Секрети української ракети Нептун хотіли продати Китаю – СБУ зірвала операцію

СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун».

Фото: СБУ

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві двох громадян Китаю, які намагалися незаконно отримати та передати до КНР секретну документацію щодо ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун», повідомила пресслужба СБУ.

«Нептун» – унікальна зброя Сил оборони України, призначена для ураження бойових і десантних кораблів. Саме з цього комплексу в 2022 році було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер «Москва».

Розслідування встановило, що один із затриманих – 24-річний ексстудент київського технічного вишу, відрахований у 2023 році за неуспішність. Він залишився в Україні та намагався завербувати громадянина, причетного до розробки озброєнь, щоб отримати технічну документацію «Нептуна». Другий фігурант – його батько, який проживає в КНР, але періодично приїжджав до України для координації шпигунської діяльності сина.

СБУ викрила шпигунів на ранньому етапі, затримавши молодшого «на гарячому» під час передачі секретних документів, а згодом – і його батька, який планував передати дані китайським спецслужбам. Під час обшуків вилучено телефони з доказами їхнього листування щодо шпигунської діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114 КК України (шпигунство). Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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