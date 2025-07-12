Макрон осудил 30% пошлины Трампа на товары из ЕС и призвал к ответным мерам

Эммануэль Макрон призвал ускорить подготовку убедительных контрмер, включая применение механизма противодействия принуждению.

Фото: euronews.com

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Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 30% пошлин на товары из Мексики и Европейского Союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил введение с 1 августа 30% тарифов на экспорт из ЕС в США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Вместе с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное неприятие объявления о введении с 1 августа горизонтальных тарифов в размере 30% на экспорт из ЕС в Соединенные Штаты», — отметил Макрон.

Французский лидер напомнил, что это решение США было принято после нескольких недель интенсивных переговоров Еврокомиссии с американской стороной на основе добросовестного предложения.

«Учитывая единство Европы, именно Комиссия, как никогда, должна ясно заявить о решимости Союза защищать европейские интересы», — подчеркнул он.

Макрон также призвал ускорить подготовку убедительных контрмер, включая использование механизма противодействия принуждению, если соглашение не будет достигнуто до 1 августа.

«На этом основании Франция полностью поддерживает Европейскую комиссию в переговорах, которые теперь активизируются с целью достичь взаимоприемлемого соглашения до 1 августа — такого, которое будет отражать взаимное уважение, которое должны проявлять друг к другу торговые партнеры вроде Европейского Союза и Соединенных Штатов, с учетом их общих интересов и взаимосвязанных цепочек поставок», — добавил Макрон.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение Трампа. Она подчеркнула, что американские пошлины в 30% на экспорт из Европейского союза навредят бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики.

Ранее сообщалось, что Трамп вводит 35% пошлины для Канады и анонсирует пошлины 15-20% для других стран.

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