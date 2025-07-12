Практика судов
  1. В мире

Макрон осудил 30% пошлины Трампа на товары из ЕС и призвал к ответным мерам

21:24, 12 июля 2025
Эммануэль Макрон призвал ускорить подготовку убедительных контрмер, включая применение механизма противодействия принуждению.
Макрон осудил 30% пошлины Трампа на товары из ЕС и призвал к ответным мерам
Фото: euronews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 30% пошлин на товары из Мексики и Европейского Союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил введение с 1 августа 30% тарифов на экспорт из ЕС в США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Вместе с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное неприятие объявления о введении с 1 августа горизонтальных тарифов в размере 30% на экспорт из ЕС в Соединенные Штаты», — отметил Макрон.

Французский лидер напомнил, что это решение США было принято после нескольких недель интенсивных переговоров Еврокомиссии с американской стороной на основе добросовестного предложения.

«Учитывая единство Европы, именно Комиссия, как никогда, должна ясно заявить о решимости Союза защищать европейские интересы», — подчеркнул он.

Макрон также призвал ускорить подготовку убедительных контрмер, включая использование механизма противодействия принуждению, если соглашение не будет достигнуто до 1 августа.

«На этом основании Франция полностью поддерживает Европейскую комиссию в переговорах, которые теперь активизируются с целью достичь взаимоприемлемого соглашения до 1 августа — такого, которое будет отражать взаимное уважение, которое должны проявлять друг к другу торговые партнеры вроде Европейского Союза и Соединенных Штатов, с учетом их общих интересов и взаимосвязанных цепочек поставок», — добавил Макрон.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение Трампа. Она подчеркнула, что американские пошлины в 30% на экспорт из Европейского союза навредят бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики.

Ранее сообщалось, что Трамп вводит 35% пошлины для Канады и анонсирует пошлины 15-20% для других стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС Дональд Трамп Франция Эмманюэль Макрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Арахамия и Пидласа зарегистрировали альтернативный законопроект об увеличении расходов на оборону

Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа внесла альтернативный правительственному законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год.

Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

Военных не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества – законопроект

За военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности – депутаты внесли законопроект.

Почему возникла необходимость поиска средств для выплаты зарплат военнослужащим – бюджетный комитет рассмотрел заключение Счетной палаты

Для закупки товаров оборонного назначения было перераспределено 174,8 млрд грн расходов на оплату труда, запланированных на октябрь-декабрь 2025 года, что повлекло за собой необходимость поиска дополнительного ресурса для выплаты зарплаты военнослужащих.

В случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности санкции можно будет налагать на корабли и самолеты – Комитет рекомендовал принять закон

Верховная Рада примет закон, который позволит налагать санкции не только на физических лиц и предприятия, но также и на самолеты и корабли в случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області