Макрон засудив 30% мита Трампа на товари з ЄС і закликав до контрзаходів

Еммануель Макрон закликав пришвидшити підготовку переконливих контрзаходів, включно з використанням механізму протидії примусу.

Фото: euronews.com

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Як відомо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 1 серпня 30% мит на товари з Мексики та Євросоюзу.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив запровадження з 1 серпня 30% тарифів на експорт з ЄС до США. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X.

«Разом із Президенткою Європейської комісії Франція висловлює рішуче несприйняття оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних тарифів у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів», – зазначив Макрон.

Французький лідер нагадав, що таке рішення США було ухвалене після кількох тижнів інтенсивних переговорів Єврокомісії з американською стороною на основі добросовісної пропозиції.

«З огляду на єдність Європи, саме Комісія, як ніколи, повинна чітко заявити про рішучість Союзу захищати європейські інтереси», – наголосив він.

Макрон також закликав пришвидшити підготовку переконливих контрзаходів, включно з використанням механізму протидії примусу, якщо угоди не буде досягнуто до 1 серпня.

«На цьому ґрунті Франція повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які відтепер активізуються з метою досягти взаємоприйнятної угоди до 1 серпня, що відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери на кшталт Європейського Союзу і Сполучених Штатів, з урахуванням їхніх спільних інтересів і взаємопов’язаних ланцюгів постачання», – додав Макрон.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа. Вона підкреслила, що американські мита у 30% на експорт з Європейського Союзу зашкодять бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики.

Раніше повідомлялося, що Трамп запроваджує 35% мита для Канади та анонсує мита 15-20% для інших країн.

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