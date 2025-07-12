Зеленський обговорив з Умєровим зміни в державних інституціях

Володимир Зеленський підкреслив, що Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі США.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової із посади посла України у США, її може замінити Рустем Умєров.

У суботу, 12 липня, Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим зміни в державних інституціях.

«Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом», - заявив він.

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