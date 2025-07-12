Зеленский обсудил с Умеровым изменения в государственных институтах

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с США.

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Как ранее сообщала Судебно-юридическая газета, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Оксаны Маркаровой с должности посла Украины в США, ее может заменить Рустем Умеров.

В субботу, 12 июля, Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым изменения в государственных институтах.

«Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами, и в то же время необходимы новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время», — заявил он.

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