Госдеп США увольняет более 1300 сотрудников

Всего увольняются 1107 государственных служащих и 246 сотрудников дипломатической службы.

Фото: medium.com

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Государственный департамент США начал увольнение более 1350 сотрудников, работающих на территории Соединенных Штатов, пишет Reuters.

Уточняется, что увольняют 1107 государственных служащих и 246 сотрудников дипломатической службы.

«Министерство оптимизирует внутренние операции, сосредотачиваясь на дипломатических приоритетах. Сокращение численности персонала было тщательно продумано с учетом непрофильных функций, дублирующих или избыточных офисов, а также подразделений, где можно добиться значительной эффективности», — говорится в сообщении Госдепа, разосланном сотрудникам.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, общее сокращение численности персонала составит почти 3000 человек из 18 000 сотрудников, работающих в США. В частности, речь идет и о добровольных увольнениях.

Reuters отмечает, что этот шаг является первым этапом реструктуризации, которую президент США Дональд Трамп стремится реализовать в соответствии с внешнеполитическим курсом в рамках своей программы «Америка прежде всего».

Критики, в свою очередь, считают, что такое решение подрывает способность США защищать и продвигать свои интересы за рубежом. Бывшие дипломаты и критики утверждают, что увольнение сотрудников дипломатической службы ставит под угрозу способность Америки противостоять растущей напористости таких противников, как Китай и Россия.

Напомним, еще в феврале Трамп поручил Рубио провести реформу дипломатической службы, чтобы гарантировать «добросовестное» осуществление его внешнеполитического курса.

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