Держдеп США звільняє понад 1300 співробітників

Загалом звільняють 1107 державних службовців і 246 співробітників дипломатичної служби.

Фото: medium.com

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Державний департамент США почав звільнення понад 1350 співробітників, які працюють у Сполучених Штатах, пише Reuters.

Зазначається, що звільняють 1107 державних службовців і 246 співробітників дипломатичної служби.

«Міністерство оптимізує внутрішні операції, зосередившись на дипломатичних пріоритетах. Скорочення чисельності персоналу було ретельно продумано з урахуванням непрофільних функцій, дублюючих або надлишкових офісів, а також офісів, де можна домогтися значної ефективності», - сказано в повідомленні Держдепу, яке розіслали співробітникам.

За словами високопоставленого чиновника Держдепартаменту, загальне скорочення чисельності персоналу становитиме майже 3 тисячі осіб із 18 тисяч співробітників, які працюють у США. Зокрема, йдеться і про добровільні звільнення.

Reuters пише, що цей крок є першим кроком реструктуризації, яку президент США Дональд Трамп прагне забезпечити, згідно із зовнішньою політикою країни в рамках своєї програми «Америка перш за все».

Критики зі свого боку вважають, що рішення підірве здатність США захищати і просувати свої інтереси за кордоном. Колишні дипломати і критики стверджують, що звільнення співробітників дипломатичної служби ставить під загрозу здатність Америки протистояти зростаючій напористості таких супротивників, як Китай і Росія.

Нагадаємо, ще в лютому Трамп доручив Рубіо реформувати дипломатичну службу, щоб гарантувати «сумлінне» проведення його зовнішньої політики.

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