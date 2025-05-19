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В Украине хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка — что предлагается

10:50, 19 мая 2025
Новый законопроект предполагает новую систему помощи, охватывающую все этапы — от беременности до ухода за ребенком после года.
В Украине хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка — что предлагается
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В Украине планируют выплачивать 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка. Министерство социальной политики опубликовало для обсуждения проект закона, цель которого — не только повысить уровень рождаемости, но и помочь родителям совмещать воспитание детей с учебой или работой.

Среди ключевых нововведений:

– 100% зарплаты беременным женщинам, которые застрахованы, и 7 тысяч гривен — для незастрахованных;

– Единовременная выплата 50 тысяч гривен каждой женщине после рождения ребенка;

– Финансовая помощь на восстановление после родов, размер которой еще определит Кабинет министров;

– Выплаты по уходу за ребенком — одному из родителей, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически заботится о малыше;

– Программа «еЯсла» — дополнительная помощь тем, кто вышел на работу после достижения ребенком одного года.

Также сохраняется практика предоставления «пакета малыша» — единовременной натуральной помощи при рождении ребенка.

В Минсоцполитики убеждены, что эти шаги не только усилят поддержку молодых семей, но и будут стимулировать родителей к трудоустройству и развитию сети частных детских садов.

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